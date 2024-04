Payet - Leandro Amorim/ Vasco

PayetLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 09/04/2024 09:30

Rio - O Vasco tem um problema para resolver nos próximos dias. O técnico Ramón Díaz tem pouco tempo antes da estreia no Brasileirão para definir o substituto do meia francês Payet, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e vai desfalcar a equipe por quatro semanas.

A lesão de Payet é de grau 1. Houve apenas um estiramento, causado por entorse, e não afetou a parte estrutural do ligamento do joelho. A tendência é que o meia francês fique à disposição para o jogo contra o Athletico-PR, pela quinta rodada do Brasileirão, no dia 5 de maio.

Sem Payet, o Vasco não tem no elenco um jogador com características parecidas. Com isso, é provável que o técnico Ramón Díaz mude a formação do time. A principal alternativa é escalar uma trinca de meias, com Galdames ocupando o espaço do francês. A improvisação de Adson também é uma opção.

O Vasco estreia no Brasileirão no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em São Januário. Em seguida, o Gigante da Colina enfrenta o Bragantino, dia 17, fora de casa, e o Fluminense, dia 20, como visitante, no Maracanã.