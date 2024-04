Torcida do Vasco em São Januário - Pedro Ivo/Agência O Dia

Torcida do Vasco em São JanuárioPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 09/04/2024 14:00

Rio - O Vasco iniciou, nesta terça-feira (9), a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (14), às 16h, em São Januário. O duelo marcará a estreia do Cruz-Maltino no Brasileirão.

Será o reencontro do Vasco com a torcida após quase um mês. O time não entra em campo desde a derrota por 1 a 0 para o Nova Iguaçu, na semifinal do Campeonato Carioca, no dia 17 de março.

Confira as informações:

ATENÇÃO:



Para esta partida, teremos a expansão do reconhecimento facial para alguns setores, são eles:



SETOR SOCIAL



SETOR VIP



SETOR VISITANTE



Torcedores que optarem por comprar seus respectivos ingressos nos setores mencionados acima, terão seu acesso por meio de reconhecimento facial, sendo obrigatório o cadastro da face no sistema.



Sócios do plano Dinamite Eterno, assim como seus convidados, terão acesso ao estádio por reconhecimento facial, tal como todos os ingressos que sejam denominados como gratuidades. Os sócios que já fizeram o cadastramento e foram aprovados, não precisarão realizar novamente o cadastro, restando apenas seus convidados caso estes não tenham feito. Após realizar a vinculação da facial dos convidados ao ingresso para esta partida, não será possível trocar os convidados para a partida em questão.



Dos planos e valores por setor:



Setor Arquibancada:



Estatutário – R$40,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão – R$24,00

Gigante – R$20,00

Gigante – R$24,00

Gigante – R$28,00

Gigante – R$32,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$56,00



Setor VIP:



Estatutário – R$55,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$33,00

Caldeirão – R$33,00

Gigante – R$27,50

Gigante – R$33,00

Gigante – R$38,50

Gigante – R$44,00

Norte a Sul – R$55,00

Camisas Negras – R$77,00



Setor Social:



Estatutário – R$70,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$42,00



Gigante – R$35,00

Gigante – R$42,00

Gigante – R$49,00

Gigante – R$56,00

Norte a Sul – R$70,00

Camisas Negras – R$98,00



Dos valores (INTEIRA):



ARQUIBANCADA – R$80,00

VIP – R$110,00

SOCIAL – R$140,00

VISITANTE (Grêmio) – R$80,00



Da abertura e encerramento das vendas:



Abertura das vendas online – Sócios: 09/04 às 10h.

Público Geral e torcida visitante: 11/04 às 10h.

Encerramento das vendas online: 14/04 às 12h.



Onde comprar:



Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público Geral e Torcida Visitante (Grêmio): vasco.eleventickets.com



IMPORTANTE:

A venda on-line para Público Geral e Visitante é limitada a um ingresso por cadastro, e os ingressos do tipo “Meia-entrada” estão limitados à 40% das respectivas cargas.



Data e horário das ondas de compra:



1ª Onda de compra – Estatutários e Dinamite Eterno – 09/04 às 10h

2ª Onda de compra – Colina Mais e Gigante – 09/04 às 11h

3ª Onda de compra – Caldeirão Mais e Gigante – 09/04 às 12h

4ª Onda de compra – Colina e Gigante – 09/04 às 13h

5ª Onda de compra – Caldeirão, Norte a Sul e Gigante – 09/04 às 14h

6ª Onda de compra – Camisas Negras e Almirantinho – 09/04 às 15h

7ª Onda de compra – Público Geral e Visitante – 11/04 às 10h



ATENÇÃO:



Torcedores que comprarem seus respectivos ingressos para os setores: Setor Social e Setor Vip, terão seu meio de acesso via reconhecimento facial.



Sócios ativos do plano Dinamite Eterno e seus respectivos convidados deverão realizar o acesso via reconhecimento facial, assim como torcedores voltados a Gratuidade.



Sócios ativos dos demais planos com carteirinha que realizarem a compra online, terão todos os ingressos comprados carregados automaticamente na carteirinha (Conferir o número da carteirinha em que foi carregada no seu carrinho de compras efetuadas).



Sócios ativos dos demais planos sem carteirinha no momento da compra e Público Geral deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.



Visitantes (Grêmio): Deverão acessar ao estádio via reconhecimento facial.



PASSO A PASSO – CADASTRO FACIAL



Torcedores que adquirirem seus ingressos para os setores Social, Vip e sócios do plano Dinamite Eterno e seus convidados que realizarem a compra de seus ingressos, deverão, obrigatoriamente, proceder com o cadastro facial para que possam ter acesso ao estádio no dia da partida. Segue o passo a passo de como realizar:



Clique em ‘’Comprar Ingressos’’;

Selecione a quantidade de ingressos e setor;

Nos ingressos do jogo clique em “Vincular Portador”;

Vincule os ingressos de acordo com o titular do plano tal como aos convidados (Preenchendo nome completo, data de nascimento e CPF);

Realize o pagamento;

Após o pagamento ter sido concluído com sucesso e de ter vinculado os ingressos, basta acessar os ingressos reservados e realizar o cadastro facial clicando no ícone da câmera, atentando-se as orientações sobre a posição da câmera, enquadramento do rosto, fundo da foto e acessórios que não podem ser utilizados no momento do cadastro;

Nos ingressos dos convidados, após vincular todos com os dados solicitados, copie o link gerado e compartilhe via WhatsApp para que eles também possam realizar o cadastro facial;

Prontinho, agora é só aguardar a confirmação do cadastro facial e curtir o Caldeirão.



ATENÇÃO: O cadastramento facial ficará disponível até às 12:00h do dia partida. Caso não realize, sua compra será automaticamente cancelada e estornada.



O titular do plano receberá um e-mail com a confirmação do cadastro e poderá acompanhar o status em seus pedidos pagos.



Sobre Cadeira Cativa:



INÍCIO E TÉRMINO AS VENDAS:



A venda acontecerá somente de forma presencial nos dias 12/04 e 13/04, das 10hs às 17hs na bilheteria da Mega Loja.



RETIRADA POR TERCEIROS (VENDA DA CATIVA):



Necessário apresentar procuração assinada com reconhecimento de firma ou assinatura digital, seguido de um documento oficial com foto.





Sobre a gratuidade:



SETOR DE ACESSO: ARQUIBANCADA



A GRATUIDADE NOS SETORES: SOCIAL, VIP E CAMAROTE, NÃO É PERMITIDA.



ONDE REALIZAR O CADASTRO PARA GRATUIDADES?



Nos dias anteriores aos jogos, na Bilheteria 11 de São Januário;



Nos dias de jogos, caso ainda haja disponibilidade, na Bilheteria 21 de São Januário.



O QUE É PRECISO PARA TER DIREITO AS GRATUIDADES?



Pessoas com Deficiência: laudo médico, com assinatura e carimbo do médico, ou Cartão PCD/Carteira Diferenciada ou RioCard Especial, emitidos pelo Detran. Será concedida gratuidade para acompanhante apenas se estiver descrito no laudo médico ou se houver previsão legal.



O Vasco poderá solicitar a comprovação da compra de ingresso dos pais ou responsáveis legais da pessoa com deficiência menor de 15 anos, para atestar que esta será acompanhada para acessar o estádio.



Idosos – A partir de 65 anos: apresentação de documento de identidade com foto ou Cartão emitido pelo Detran. Não há direito à gratuidade para acompanhante.



Crianças de 3 a 11 anos: Necessário à validação facial para gratuidade. Apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento original contendo o CPF da criança. A gratuidade só poderá ser retirada pelos pais ou responsáveis legais da criança, com apresentação de documento com foto que comprove o vínculo. Não há direito à gratuidade para o acompanhante. Lembrando que o responsável legal deverá apresentar também o ingresso do setor Arquibancada (9 ou 5).



Crianças até 2 (dois) anos com documento original: não é necessária a retirada da gratuidade.



O VASCO PODERÁ COBRAR OS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O DIREITO À GRATUIDADE NO MOMENTO DO CADASTRO FACIAL E DO ACESSO AO ESTÁDIO.



IMPORTANTE:



Convidados de sócios precisam estar junto ao titular do plano no momento da retirada da gratuidade para seu filho ou filha. Necessário o titular do plano apresentar o comprovante ou os ingressos para o Setor Arquibancada, além do documento original oficial com foto e CPF que comprove a titularidade do plano.



Sobre meia-entrada:



Tem direito à meia-entrada os profissionais que estejam em efetivo exercício nas instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto ou xerox autenticada. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Dos pontos de venda/retirada e horários:



São Januário – Bilheteria MegaLoja

Dia 12/04/2024 – Horário das 10h às 17h



Dia 13/04/2024 – Horário das 10h às 17h

Dia 14/03/2024 – Horário das 10h às 16:45h



São Januário – Bilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI)

Dia 12/04/2024 – Horário das 10h às 17h

Dia 13/04/2024 – Horário das 10h às 17h



São Januário – Bilheteria 21

Dia 14/04/2024 – Horário das 10h às 16:45h



Sobre a retirada:



PARA RETIRADA DOS INGRESSOS, O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:



Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

Documento original com foto ou xerox autenticada e

Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada).

Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra (DONO DO LOGIN) deverá fazer a retirada de todos os ingressos contido no voucher no mesmo momento apresentando os documentos acima citados.



Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



NÃO HAVERÁ RETIRADA POR TERCEIROS, SOMENTE O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) PODERÁ REALIZAR A RETIRADA DOS INGRESSOS.



ATENÇÃO:



A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, que também deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores, no ato da retirada.

Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.





Do acesso:



Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (Público Geral e sócios que não receberam a carteirinha no momento da compra), carteirinha (sócios titulares, convidados de sócio ou dependentes) e documento oficial original com foto.



IMPORTANTE:



O Vasco poderá conferir os documentos que comprovem a titularidade dos ingressos, que são pessoais e intransferíveis, sendo vedada a troca ou venda destes.



Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.

Gratuidade: Portão 8.

VIP: Portão 3.

Social: Portão principal e 19.

Visitante (Grêmio): Portão 11.



Abertura dos portões: 14h



IMPORTANTE:

O uso da carteirinha de sócio é pessoal e intransferível!!

A entrada e permanência no estádio deve respeitar o acesso e setor escolhidos no momento da compra, sendo proibida a alteração de setores.



Crianças com gratuidade deverão acessar o estádio pelo Portão 8, junto com o responsável legal, que deverá apresentar seu ingresso de arquibancada (independente do acesso – Portão 5 ou Portão 9)