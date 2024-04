Clayton foi apresentado pelo Vasco 14 de março - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 07/04/2024 15:24

tem chance de ser titular no início do Brasileirão. Última contratação a chegar, em março, Clayton vai ganhando mais espaço no grupo. Aposta do técnico Ramón Díaz, que já o colocou como titular na estreia - no empate em 1 a 1 pela ida da semifinal do Carioca, contra o Nova Iguaçu) -, o atacante se destacou nos três jogos-treinos do Vasco

Foram quatro gols marcados, o que o coloca como o artilheiro do grupo nos testes contra Olaria, Volta Redonda e América-MG. David marcou duas vezes, Vegetti e JP uma cada (ainda houve um gol contra).

A principal concorrência de Clayton por uma vaga no time é Adson, que foi quem começou jogando contra o Volta Redonda. Os dois se revezaram na equipe durante os confrontos contra o Nova Iguaçu, pela semifinal do Carioca. Outra opção seria David, que corre por fora.



Apesar de ter chegado recentemente, Clayton vinha atuando pelo Casa Pia, em Portugal, o que o ajudou a jogar em menos de uma semana desde o retorno ao Brasil. E o período de quase um mês só com treinos serviu como uma pré-temporada e o ajuda a se entrosar com os companheiros e entender melhor o que deseja Ramón Díaz.



O Vasco volta a campo no domingo (14), diante do Grêmio, às 16h (de Brasília), pela estreia do Brasileirão, em São Januário.