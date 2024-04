Cristo Redentor reflete uniforme do Vasco no centenário da Resposta Histórica - Marcelo Wance/Vasco

Publicado 07/04/2024 21:39

Rio - No dia que celebra o centenário da Resposta Histórica, o Vasco da Gama realizou uma ação marcante no principal símbolo do Rio de Janeiro. No início da noite deste domingo (7), o clube divulgou fotos da parceria que projetou o uniforme utilizado pelos Camisas Negras no Cristo Redentor.

O monumento expôs não só a camisa da equipe campeã carioca em 1923, com elenco formado por negros, pobres e operários, como também um selo em homenagem aos 100 anos da carta enviada pelo presidente José Augusto Prestes. Nela, o clube se recusou a participar de uma nova liga formada no futebol carioca com exigências de exclusão dos que não fossem brancos e de classes sociais privilegiadas.

"A Resposta Histórica nasceu nos campos de futebol, no Vasco, mas ela ultrapassou os limites da comunidade vascaína. Mais do que um manifesto, a Resposta Histórica enfrentou o debate sobre a importância de lutar e se posicionar contra o racismo. O centenário da Resposta Histórica propõe uma reflexão: apesar dos avanços da sociedade brasileira desde 1924, ainda estamos longe de extinguir, definitivamente, todas formas de preconceito, sejam elas raciais, socioeconômicas e culturais. Espero que nos próximos 100 anos, a Resposta Histórica seja a lembrança de um tempo que não existe mais", disse Pedrinho, presidente do Vasco.

O ex-jogador, ídolo e agora mandatário do Cruz-Maltino disse que a Resposta Histórica deve ser comemorada e afirmou que ela é o maior título da história do clube.

"Nasci e joguei no Vasco. Ganhei títulos, e agora, tenho a honra e responsabilidade de ser presidente. Vivi e vivo intensamente a história do clube. Porém, a maior conquista aconteceu fora de campo, em 1924, a Resposta Histórica. E somente o Cristo Redentor pela imponência de ser um patrimônio da humanidade (pela Unesco) poderia mostrar a real importância do centenário desse marco, por tudo que ele representa para a cidade, para o Brasil e para o mundo. Não posso deixar de agradecer a todos que viabilizaram a ideia que tivemos e que compreenderam a importância da mensagem", concluiu.