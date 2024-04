Os Camisas Negras em posição de destaque no meio associativo vascaíno - Acervo/Vasco da Gama

Rio - O dia 7 de abril de 1924 marca o aniversário de 100 anos da Resposta Histórica do Vasco . A carta, que mudou os rumos do futebol brasileiro, foi celebrada pelo Cruz-Maltino neste domingo (7), com uma publicação e um vídeo falando sobre o evento e sobre o racismo no futebol.

"O Vasco da Gama reafirma a sua identidade, assumindo o compromisso contínuo de lutar contra e combater de frente todas as mazelas sociais. Buscando incessantemente Respeito, Igualdade e Inclusão", diz trecho da nota publicada pelo Vasco.

7 de abril de 2024.

100 anos da Resposta Histórica do Vasco e do Povo… pic.twitter.com/xwe2FGcUHc — C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) April 7, 2024

A Resposta Histórica foi um documento redigido pelo então presidente do Vasco na época, José Augusto Prestes, onde o clube se recusou a participar de uma nova liga formada no futebol carioca, que exigia a exclusão de jogadores pobres e negros do elenco. A atitude mudou todo o contexto da prática do futebol no Rio a partir de 7 de abril de 1924.

"7 de abril de 1924. Esta data não só revolucionou a história do Vasco da Gama, como também a história do futebol mundial e da sociedade. Neste dia em questão, o Cruzmaltino reforçou toda a natureza do seu gigantismo e optou por seguir o caminho mais difícil: lutar pelo que sempre acreditou.

100 anos depois, o preconceito ainda continua entre nós. E o Vasco da Gama reafirma a sua identidade, assumindo o compromisso contínuo de lutar contra e combater de frente todas as mazelas sociais. Buscando incessantemente Respeito, Igualdade e Inclusão. Para que, aonde quer que a Cruz de Malta esteja representada, esteja ali o símbolo de quem tem CORAGEM PRA LUTAR."