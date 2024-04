Caique, do Juventude, durante o jogo contra o Grêmio - Reprodução/Instagram @caiqueoficial95

Publicado 04/04/2024 22:36

Rio - O Vasco formalizou uma proposta pela contratação do volante Caique, do Juventude. A oferta é por um contrato de três anos, e o Cruz-Maltino pagaria R$ 2 milhões ao clube gaúcho. A expectativa é de que a diretoria tome uma decisão após a final do Campeonato Gaúcho.

Um fator que joga a favor do Vasco é o contrato de Caique com o Juventude, que expira ao fim do ano. Dessa forma, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube daqui a dois meses. A informação da proposta foi dada primeiro pelos jornalistas Lucas Pedrosa e Venê Casagrande.



O Gigante da Colina está no mercado em busca de volantes para atender o desejo do técnico Ramón Díaz. O Vasco também fez proposta por Marlon Freitas, do Botafogo , e monitora a situação de Emmanuel Martínez, do América-MG

Caique tem 28 anos e é um dos destaques do Juventude, clube que participará da Série A do Brasileirão neste ano. Na carreira, ele também soma passagens por Portuguesa (SP), Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa, Ituano e Ceará.