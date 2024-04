Publicação de Paulinho, do Vasco - Foto: Reprodução/Instagram @paulinho97

Publicado 05/04/2024 23:10

Rio - Nesta sexta-feira, 5, Payet, Rossi e Maicon conheceram a família de Paulinho, que mora na Vila Cruzeiro, comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os jogadores compartilharam fotos do encontro nas redes sociais.