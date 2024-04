Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Rio - Na última temporada, o Vasco teve que fazer uma grande campanha de recuperação, principalmente no segundo turno para evitar o rebaixamento no Brasileiro. Por conta disso, visando um ano mais tranquilo em 2024, o Cruz-Maltino deseja ter um bom começo na competição para conseguir mirar em objetivos mais nobres. A equipe carioca faz a sua estreia no próximo dia 14, contra o Grêmio, no Rio.

"O nosso objetivo é ter um bom início no campeonato. Jogamos em casa, com a nossa torcida. Queremos fazer uma boa partida, mas estamos melhorando e estamos crescendo. Os jogadores que chegaram estão se adaptando ao que pretendemos, ao que queremos. Estou muito contente", afirmou Ramón Díaz em entrevista ao site do Vasco.

Nas primeiras duas partidas da Série A em 2023, o Vasco até teve um começo promissor, conquistando quatro pontos contra Atlético-MG e Palmeiras, duas equipes que terminaram a competição no G-4. Porém, logo depois, o Cruz-Maltino emplacou uma sequência de sete derrotas e dois empates, ficando em situação desesperadora.



Ramón Díaz assumiu o Vasco no fim do primeiro turno, quando a equipe era vice-lanterna. Com um trabalho de recuperação, o argentino ajudou o Vasco a se livrar do rebaixamento e a terminar a competição em 15º lugar. O clube carioca atuou em 24 jogos, sendo 10 vitórias, seis empates e oito derrotas, obtendo 50% de aproveitamento