Victor Luis postou vídeo contando a história de ajuda ao jovem PedroReprodução de Instagram

Publicado 04/04/2024 13:16

Victor Luis postou nas redes sociais um vídeo para contar a história de edro, que pedia ajuda num sinal na Barra da Tijuca para juntar dinheiro e comprar uma chuteira. O jovem fará um teste para tentar entrar nas divisões de base do Fluminense.



O lateral estava de carro e, ao ver o cartaz, quis ajudá-lo. O texto dizia que a mãe do jovem não tem condições de comprar a chuteira.



"Após buscar minha filha na escola, Deus tocou meu coração e eu pude conhecer o Pedro. Um menino que, assim como eu, quer viver o sonho de jogar futebol. Eu já fui como ele, e graças a Deus, alguém também me estendeu a mão e me ajudou lá atrás. Agora, fiquei muito feliz em poder ajudá-lo também. Pedro irá realizar uma peneira no próximo sábado, mas não tinha chuteiras para o teste… Que bom que Deus cruzou nossos caminhos e agora ele poderá iniciar esse sonho!", escreveu Victor Luis.



No vídeo, o jovem Pedro aparece experimentando a chuteira. Já com a bolsa da loja e do lado de fora, ele afirma que também deseja ser lateral-esquerdo, assim como Victor Luis.



O jogador desejou sorte ao garoto na peneira: "Estou na torcida, Pedro. Conta comigo pro que precisar!"

Contratado nesta temporada pelo Vasco, Victor Luis ainda não estreou. Na reserva de Lucas Piton, ele aguarda a primeira chance de entrar em campo.