Vasco lança coleção de camisas do centenário da Resposta Histórica - Divulgação/Chico Rei

Vasco lança coleção de camisas do centenário da Resposta HistóricaDivulgação/Chico Rei

Publicado 02/04/2024 11:50 | Atualizado 02/04/2024 11:52

Rio - O Vasco lançou nesta terça-feira (2) uma coleção de camisas em homenagem ao centenário da "Resposta Histórica". A edição limitada contém quatro opções de estampas e foi feita em parceria entre o clube associativo e a marca Chico Rei.

O Studio da Colina, conhecido estúdio de tatuagem localizado em frente ao Estádio de São Januário, na Barreira, foi responsável por produzir as duas estampas brancas. O valor arrecadado pelo Vasco com as vendas dos produtos será convertido em melhorias para o Centro de Memórias.

A Resposta Histórica

Em 1924, a Associação Metropolitana de Esportes Athléticos (AMEA), formada por clubes da elite carioca como America, Bangu, Botafogo, Flamengo e Fluminense, solicitou a exclusão de 12 jogadores do Vasco, que eram negros e operários, e considerados "atletas de profissão duvidosa", de acordo com os dirigentes.

O Vasco recusou o pedido e, com isso, foi "rebaixado" para disputar com outros times de menor expressão o campeonato da abandonada Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. O Gigante da Colina ingressou na AMEA no ano seguinte, com os mesmos direitos que os clubes fundadores.