Rio - Na preparação para a estreia do Brasileiro contra o Grêmio, no próximo dia 14, no Rio, o Vasco recebeu uma notícia ruim. Dimitri Payet, de 37 anos, sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito e deverá ser desfalque por cerca de um mês. A baixa é mais uma no meio-campo e torna a missão de Ramón Díaz ainda mais complicada.

Com as lesões de Jair e Paulinho que ficarão sem atuar por alguns meses, o Vasco enxerga o setor como um dos mais carentes do elenco. Com isso, o Cruz-Maltino busca a contratação de um volante na janela interna e tem avaliado algumas opções. A ausência de Payet, mesmo que o francês atue mais avançado, enfraquece ainda mais o elenco.

A tendência é que Payet fique à disposição de Ramón Díaz para o jogo contra o Athletico-PR, pela quinta rodada do Brasileirão. O francês é um dos destaques da equipe na temporada. Ele atuou em 11 jogos, com dois gols e cinco assistências.