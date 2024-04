Site do Centro de Memória do Vasco agora disponibiliza o acervo histórico digital do clube - Reprodução

Publicado 05/04/2024 12:22

Como apenas 5% de todo acervo físico está armazenado no momento, o Vasco conta com a torcida para arrecadar dinheiro e dar prosseguimento ao projeto. Os recursos irão para a compra de mobiliário técnico, scanners para ampliar o volume de digitalização, aquisição de novos materiais e a ampliação da equipe técnica do Centro de Memória.



"É preciso tratar a história de formação e trajetória do Vasco dialogando com os principais processos culturais, políticos, econômicos e sociais vivenciados pela sociedade brasileira e carioca, zelando para que a história do clube sirva como inspiração para ações afirmativas na contemporaneidade, de modo a ratificar os valores da agremiação vascaína: respeito, igualdade e inclusão", afirma o historiador do clube, Walmer Peres.



O lançamento do acervo digital também faz parte das celebrações dos 100 anos da Resposta Histórica, no domingo (7). Atas e outros documentos desse carta que marca a luta contra o racismo no futebol já estão disponíveis.

Há materiais podem ajudar pesquisadores, como jornais e revistas do clube a partir de 1927, ou obras raras, como a ata de lançamento da pedra fundamental de São Januário.