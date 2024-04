Além do Vasco, o Palmeiras enfrentará o Athletico e o Internacional na Arena Barueri - Divulgação

Além do Vasco, o Palmeiras enfrentará o Athletico e o Internacional na Arena BarueriDivulgação

Publicado 10/04/2024 14:50

O duelo entre Palmeiras e Vasco , válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, não poderá ser disputado no Allianz Parque. Isso porque a casa do Verdão estará ocupada com show na data da partida - 26 de maio. Sendo assim, as equipes jogarão na Arena Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo.

As mudanças foram confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aconteceram por solicitação do próprio Palmeiras. O Allianz Parque receberá shows de Jonas Brothers (16 de abril), Louis Tomlinson (11 de maio) e Andrea Bocelli (25 e 26 de maio) logo no início do Brasileirão.

Além da partida contra o Vasco, o Verdão enfrentará Internacional e Athletico na Arena Barueri.

O Cruz-Maltino estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário. Já o Palmeiras terá pela frente o Vitória, também no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.