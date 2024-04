Galdames chegou ao Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco

Galdames chegou ao Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/04/2024 13:40

Rio - Após não participar dos trabalhos em grupo durante o período sem jogos, o meia Pablo Galdames voltou a treinar com o elenco do Vasco nesta semana e deve estar à disposição do treinador Ramón Díaz para a estreia no Brasileirão, no próximo domingo (14), às 16h, contra o Grêmio, em São Januário.

Segundo o "ge", o chileno vinha realizando atividades focadas na parte física em uma decisão tomada pela comissão técnica, aliada ao Departamento de Saúde e Performance. Galdames vinha de uma sequência de nove jogos em um intervalo de cerca de um mês e meio.

O meia, portanto, não participou de nenhum dos três jogos treinos que o Vasco fez neste período. O Cruz-Maltino enfrentou Olaria, Volta Redonda e América-MG neste período e venceu as três partidas.

Galdames chegou ao Vasco nesta temporada vindo do Genoa, da Itália, e firmou contrato com o clube até o fim de 2024. Até então, o chileno marcou dois gols e deu três assistências em nove jogos disputados pelo Cruz-Maltino.