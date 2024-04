Vegetti é um dos principais nomes do elenco do Vasco para a temporada - Jorge Rodrigues / AGIF

Publicado 10/04/2024 16:36

Rio - O atacante Pablo Vegetti revelou o desejo de fazer com que o Vasco retorne a competir um torneio internacional. Em entrevista à "ESPN", o camisa 99 do Cruz-Maltino afirmou que, além de querer ser campeão de tudo que o clube disputar, tem o sonho de fazer com que o time de São Januário volte uma competição continental.

"O objetivo é jogo a jogo. Eu, internamente e pessoalmente, quero que o Vasco volte aos planos internacionais. Vai ser muito bom. Leva muito trabalho, vai ser um ano longo. O Campeonato Brasileiro é uma competição apaixonante, um dos mais competitivos do mundo. Quero que o Vasco volte aos planos internacionais. Se me pergunta, quero ser campeão de tudo. Copa do Brasil, Brasileirão, ir para a Libertadores. Tem que ficar tranquilo, trabalhar. Creio que a gente tem que classificar a uma copa internacional. Pensamento pessoal, mas não estamos longe de conseguir", opinou Vegetti.

A última vez que o Vasco disputou a Libertadores foi em 2018, quando se classificou após encerrar o Campeonato Brasileiro de 2017 na sétima colocação. O Cruz-Maltino, entretanto, caiu na fase de grupos da competição.

Desde então, o Vasco vive um momento conturbado. O Cruz-Maltino lutou contra o rebaixamento em 2019, caiu para a Série B em 2020 e voltou a lutar na parte de baixo da tabela do Brasileirão em 2023. Vegetti, entretanto, garantiu que o Vasco de 2024 é "outro".

" A gente sabe que tem que mudar a cabeça da torcida, tem que trocar o pensamento que vem trazendo de muitos anos. Nós somos os encarregados de fazer essa história. Fizemos as coisas bem ano passado, 22 jogos de quase G4. Tem que seguir por esse caminho, está em construção. Vê a melhora do CT no dia a dia. Tudo isso leva tempo, mas a gente já demonstrou que vão ver outro Vasco", disse o atacante.

"Queremos ganhar tudo, sair campeões, não perder jogos, mas é um caminho de paciência. Sabemos que a torcida acompanha, e nós trabalhamos aqui dentro. Ao final da temporada, os objetivos que a gente planeja sejam conseguidos", complementou.

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (14), quando retorna ao São Januário para enfrentar o Grêmio, às 16h.