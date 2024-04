Marlon Freitas em campo pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Marlon Freitas em campo pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

08/04/2024

Rio - O Botafogo recusou uma nova proposta do Vasco pelo volante Marlon Freitas. O Cruz-Maltino chegou a oferecer R$ 15 milhões pelo jogador, mas Textor, que gosta do atleta, se manteve irredutível. Assim, as negociações chegaram ao fim. A informação foi dada primeiro pelos jornalistas Lucas Pedrosa e Venê Casagrande.

Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023 e tem contrato válido até o fim de 2025. O volante se tornou titular absoluto do time no decorrer da temporada passada, mas foi um dos alvos da torcida em meio à derrocada no Brasileirão.

Apesar disso, seguiu com espaço no time em 2024 e, aos poucos, reconquistou a confiança da torcida. Hoje, é titular e vive boa fase. Em março deste ano, Textor elogiou o volante e garantiu que ele não sairia do clube

"Marlon Freitas é um dos melhores 'box to box' (jogador que atua de área a área) do Brasil. Ele teve propostas internacionais, mas queremos que fique aqui. Está em um bom momento e crescendo. Vamos amar nosso time novamente. Ele não vai a lugar nenhum", declarou.

Esta, aliás, não foi a única notícia ruim que o Vasco teve no mercado da bola. O Cruz-Maltino também não conseguiu avançar por Emmanuel Martínez, do América-MG, que está próximo do Fortaleza