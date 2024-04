No Campeonato Carioca, Yago marcou três gols e deu três assistências - Divulgação / NIFC

Publicado 08/04/2024 18:50

Rio - Um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, o meio-campista Yago retornará ao Fluminense . Ele estava emprestado até setembro deste ano, mas o Tricolor solicitou o retorno antecipado do atleta.

Yago irá se reapresentar ao Fluminense nesta terça-feira (9), mas, de acordo com o jornalista Victor Lessa, a permanência no clube não está confirmada. Uma reunião será marcada para definir o futuro do atleta.

Pai e empresário do meia, o ex-jogador Iranildo disse, anteriormente, que só gostaria que o atleta continuasse no Tricolor se fosse para jogar, já que existem propostas de outras equipes. Yago tem vínculo com o Flu até o fim deste ano e, em julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time.

Na histórica campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, sendo vice-campeão, Yago marcou três gols e deu três assistências.