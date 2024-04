Fluminense e Superbet irão estrear parceria no duelo com o Colo-Colo, nesta terça-feira (9), no Maracanã - Divulgação / Fluminense

Publicado 08/04/2024 15:25 | Atualizado 08/04/2024 15:45

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (8), que fechou com a Superbet para ser a nova patrocinadora máster do clube. O acordo será celebrado à noite, em evento nas Laranjeiras. A empresa, que chegou para o lugar da Betano, pagará R$ 52 milhões por ano em três temporadas ao Tricolor.

Seja bem-vinda, @superbet_br!https://t.co/MPjc7oHzZI — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 8, 2024 O clube buscou uma valorização financeira após conquistar o título da Libertadores, em 2023, e garantir a vaga no Mundial de 2025. Além disso, o acordo com a Betano foi considerado defasado após a regulamentação das casas de aposta no Brasil, que garantiu uma segurança jurídica por um investimento maior.

"A chegada da Superbet como nossa parceira passa pelo entendimento do valor e do tamanho do Fluminense. Somos um clube com muitas glórias, que passou por um processo de resgate de credibilidade alcançado por uma filosofia de trabalho que também trouxe como resultado grandes títulos. Desejamos que, juntos, Fluminense e Superbet construam uma bela história, dando continuidade ao caminho de vitórias e conquistas", declarou o presidente Mário Bittencourt, ao site oficial do clube carioca.



CEO da Superbet Brasil, Alexandre Fonseca também celebrou o acordo: "Para nós é um prazer e uma honra nos unir a um clube centenário e de glórias mil como o Fluminense. Vamos em busca de novas super temporadas, tendo a certeza de que juntos faremos história".

A estreia da Superbet como patrocinadora máster do Fluminense será nesta terça-feira (9), diante do Colo-Colo, do Chile, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na semana passada o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru.