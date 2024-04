Festa da torcida do Fluminense na final da Libertadores de 2023 - Lucas Merçon / Fluminense

Festa da torcida do Fluminense na final da Libertadores de 2023Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/04/2024 10:30

Rio - O reencontro do Fluminense com a torcida no Maracanã terá um gosto especial. O Tricolor enfrenta o Colo-Colo, do Chile, nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos, e o jogo marca o retorno do Time de Guerreiros ao estádio na competição continental pela primeira vez desde a decisão contra o Boca Juniors, da Argentina, no dia 4 de novembro de 2023.

A última vez que o Fluminense jogou no Maracanã pela Libertadores foi na final contra o Boca Juniors, da Argentina. O Tricolor venceu por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou o título inédito. Na ocasião, Germán Cano abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luis Advíncula empatou para os argentinos na etapa final. Na prorrogação, John Kennedy foi o gol da vitória tricolor.

Porém, o Fluminense vive uma fase bem diferente do último jogo no estádio pela Libertadores. Apesar do título da Recopa, a eliminação na semifinal do Carioca e o empate diante do Alianza Lima, do Peru, na estreia na Libertadores, frustrou parte da torcida. Mais de 32 mil ingressos foram vendidos para o primeiro duelo em casa, número bem distante da média de 61 mil por partida na última edição.

A força dentro do Maracanã é uma das apostas do Fluminense para chegar ao bi da Libertadores. No ano passado, foram sete jogos, cinco vitórias e dois empates. Além de conquistar o título sobre o Boca Juniors, o Tricolor ainda goleou o River Plate por 5 a 1, no estádio. Somando as dez participações na competição, o retrospecto como mandante é de 40 jogos, 23 vitórias, 11 empates e seis derrotas.