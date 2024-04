CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, ao lado do presidente do Fluminense, Mario Bittencourt - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 08/04/2024 20:33 | Atualizado 09/04/2024 00:17

Rio - A receita que virá da Superbet, nova patrocinadora master do Fluminense , servirá para dar continuidade ao trabalho de recuperação financeira do clube, mas também para a contratação de reforços na janela de transferências do meio do ano. O presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, confirmou o plano nesta segunda-feira (8), durante a cerimônia de apresentação que oficializou a parceria com a empresa do ramo de apostas esportivas.

"Sim, obviamente, toda e qualquer receita impacta bastante na temporada. O Fluminense segue com o trabalho de recuperação financeira. A gente ainda leva algum tempo para recuperar o clube definitivamente, mas está estabilizado e toda receita nova vai nos ajudar sim, por exemplo, na janela de meio de ano a trazer jogadores, e ainda na reconstrução financeira do clube", disse Mário.

O dirigente também confirmou que o Fluminense firmou um contrato que renderá R$ 42 milhões por ano, podendo chegar a R$ 52 milhões, caso alcance metas esportivas, como a conquista da Libertadores. O acordo é por três temporadas.

"O que eu sempre disse nas coletivas é que o Fluminense não tem condições de acompanhar os clubes de maior receita do futebol brasileiro. Ao longo dos últimos anos, fizemos algumas aquisições, sim, mas dentro das condições que o Fluminense poderia ter. Arias, por exemplo. Naquela época, um jogador que ninguém conhecia. Agora, compramos Terans e foram outros jogadores ao longo da gestão. Importante dizer que esse aporte é diluído em três anos, vai melhorar as condições, sim, para o Fluminense ir a mercado e fazer contratações", afirmou o presidente.

"Faço muita questão de ressaltar isso. A chegada do patrocinador nos ajuda também na continuidade da reconstrução financeira do clube, porque ela segue", concluiu.

O CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, também celebrou o acerto. Ele, aliás, conhece bem o Fluminense, já que trabalhava na Betano, antiga patrocinadora master, na época do acerto, em 2021.

"Como o Mário bem disse, eu já tinha acreditado no Fluminense, quando assinamos a primeira vez com o patrocinador antigo. É um trabalho que a gente acompanha, vê seriedade, projeto, e isso se traduz numa vitória da Libertadores no ano passado. Então, acho que esse trabalho continua, a nossa confiança no Mário cada vez mais cresce e isso sem dúvida nenhuma foi crucial para a Superbet fazer o aporte", disse Alexandre Fonseca.

"A gente espera que os próximos anos isso ainda cresça exponencialmente, que a gente possa fazer um contato de patrocínio muito maior daqui a pouco", completou.

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE MARIO BITTENCOURT

Camisas do Fluminense com o patrocínio da Superbet Hugo Perruso/Agência O Dia

Mudança de patrocinador



"Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho nos últimos cinco anos no clube de recuperação da credibilidade, recuperação do desempenho esportivo. Conseguimos fazer um ano de 2023 maravilhoso, ganhando a maior conquista da história do clube. E a gente entendia que todo esse trabalho que a gente vem fazendo merecia, sem dúvida alguma, com relação a essa questão do patrocínio master, um valor condizente com aquilo que o Fluminense construiu ao longo desses anos. A gente conversava com o patrocinador antigo e que também agradecemos o tempo que ficou aqui, porque também acreditou na gente no momento em que a gente também precisava".

Chegada da Superbet



"A gente estava recomeçando um trabalho, mas quando a Superbet nos procurou, logo após a conquista da Libertadores, importante falar isso, essa conversa vem desde o ano passado. Temos uma maneira de trabalhar um pouco diferente, vocês sabem disso, a gente primeiro realiza para depois falar, porque achamos que isso traz mais credibilidade. Estamos muito felizes que tenha nos procurado e entendido que o Fluminense merecia realmente um valor maior, um valor condizente com aquilo que o clube construiu. A gente conseguiu fazer um trabalho de trazer uma receita três vezes maior do que a gente tinha no patrocínio master".

Libertadores



"Estamos muito confiantes em fazer uma boa Libertadores novamente, buscando o bicampeonato. Muito importante que a torcida compareça no nosso primeiro jogo no Maracanã na Libertadores. Estamos com uma venda bem boa, espero que a gente possa lotar o Maracanã e recomeçar, agora, a luta pelo bicampeonato. Começamos uma Taça Libertadores buscando a segunda. Muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo respeitando o adversário, a competição. Sabemos o quanto é difícil chegar até o final dela. Estamos muito confiantes que amanhã (terça) já vamos reencontrar nosso melhor futebol, dar alegria para torcida, alguns jogadores voltando".