Museu da Pelada - Divulgação/X @museudapelada

Publicado 08/04/2024 16:37

Rio - O evento "Gigantes do Museu", série de bate-papos com craques do futebol promovido pelo Museu da Pelada, receberá Romerito e Duílio, jogadores que fizeram história no Fluminense. O encontro acontecerá nesta terça-feira, 9, às 19h, na Cobal do Humaitá, Zona Sul do Rio. A entrada será gratuita, e os torcedores do Flu terão a oportunidade de pegar autógrafos, tirar fotos e assistir ao jogo do Tricolor com o Colo-Colo (CHI), válido pela Libertadores, junto com os ídolos.

"O futebol não é feito apenas de talentos intergalácticos. Os personagens folclóricos e carismáticos também têm seu espaço, refletindo a essência da pelada e do jogador esforçado, ainda que limitado", afirmou Sérgio Pugliese, idealizador do Museu da Pelada.

O Museu, que conta com mais de mil matérias e entrevistas, já registrou encontros com figuras icônicas do futebol e das peladas. A missão é não só preservar a história, mas também agir no presente e garantir que o legado continue significativo para as gerações futuras.

"Para mim, a função do Museu da Pelada é passar às novas gerações o bastão da preservação da memória do futebol", concluiu Pugliese.