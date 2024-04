Jorge Almirón comandou o Boca Juniors contra o Fluminense na final da Libertadores de 2023 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Jorge Almirón comandou o Boca Juniors contra o Fluminense na final da Libertadores de 2023Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/04/2024 12:30 | Atualizado 08/04/2024 12:31

Rio - O Fluminense reencontrará um velho conhecido. No retorno ao Maracanã pela Libertadores, o Tricolor enfrentará novamente uma equipe comandada pelo técnico Jorge Almirón. O argentino, hoje no Colo-Colo, do Chile, comandou o Boca Juniors, da Argentina, na final da competição em 2023.

As lembranças dos tricolores contra o técnico Jorge Almirón são inesquecíveis. O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou a Libertadores pela primeira vez na história. Quis o destino que o reencontro entre o treinador e o clube carioca fosse justamente no Maracanã.

Jorge Almirón foi demitido do Boca Juniors logo após o vice na Libertadores. No comando do Colo-Colo, são 13 jogos, sete vitórias, três empates e três derrotas, além do título da Supercopa do Chile. Na Libertadores, eliminou o Godoy Cruz, da Argentina, e o Trinidense, do Paraguai, para chegar à fase de grupos.

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na estreia, o time chileno venceu o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, em casa, enquanto o Tricolor empatou com o Alianza Lima por 1 a 1, no Peru.