Meia Yago defende o Nova Iguaçu cedido por empréstimo pelo FluminenseDivulgação/NIFC

Publicado 07/04/2024 22:04

Rio - Pai e empresário do meia Yago, um dos destaques do vice-campeão do Campeonato Carioca Nova Iguaçu, o ex-jogador Iranildo afirmou que o filho irá se reapresentar ao Fluminense nos próximos dias. Em entrevista ao canal "Goat", neste domingo (7), ele revelou que o Tricolor solicitou o retorno do jogador, que já recebeu propostas de transferência.

"A partir de amanhã, a gente vai saber. Tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. O clube já solicitou a volta dele. A partir de amanhã a gente vai saber o destino, ele se apresenta no clube. Tem algumas propostas, a gente vai sentar e conversar. Ele indo muito bem, com o time todo do Nova Iguaçu, que chegou até as finais. A gente vai sentar e conversar", disse Iranildo.

Yago, de 22 anos, está emprestado ao Nova Iguaçu até setembro, quando termina o calendário da Série D do Brasileirão. Ele anotou três gols e deu três assistências desde o início do ano pelo Orgulho da Baixada.