Colo-Colo perdeu por 3 a 0 para o Ñublense pelo Campeonato ChilenoDivulgação/Ñublense

Publicado 06/04/2024 19:07

Rio - De olho no jogo contra o Fluminense, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Colo-Colo decidiu poupar jogadores no campeonato nacional contra o Ñublense, fora de casa, no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, na tarde deste sábado (6), e acabou se dando mal. Com reservas, o time de Jorge Almirón foi derrotado por 3 a 0.

Da equipe titular que entrou em campo na estreia da Libertadores, contra o Cerro Porteño, na última quarta (3), apenas o goleiro Cortés foi a campo. Os principais nomes do adversário do Tricolor na Libertadores, como Arturo Vidal, ex-Flamengo, nem no banco ficaram.

Com a derrota, o Colo-Colo viu o Ñublense igualar seus 10 pontos no Campeonato Chileno. A equipe de Jorge Almirón ocupa a quarta colocação.

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam na próxima terça-feira (9), às 21h, no Maracanã. Na primeira rodada, os chilenos venceram o Cerro Porteño em casa por 1 a 0, enquanto o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru.