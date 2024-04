Germán Cano - Lucas Mercon / Fluminense

Germán CanoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/04/2024 09:30

Rio - Atual campeão da América, o Fluminense ainda não conseguiu entrar em sintonia em 2024. Entre alguns fatores que explicam essa situação, um deles tem a ver com uma dupla, muito importante nas duas últimas temporadas, que não vem bem. Germán Cano e Paulo Henrique Ganso não tiveram boas atuações neste ano, sofreram lesões, e agora podem retornar na próxima terça-feira, contra o Colo Colo, para dar um novo ânimo ao Tricolor.

Os dois jogadores são considerados símbolos do "Dinizismo". Enquanto o meia pode ser considerado a encarnação do modelo de jogo que privilegia o toque de bola, o centroavante é sem dúvidas o principal responsável por balançar as redes adversárias. Juntos os dois são complementares e esta parceira tão bem sucedida em 2022 e 2023 tem feito falta neste ano.



Nos jogos que estiveram em campo neste ano, Ganso e Cano não tiveram grandes atuações, porém, o que já não estava tão bom, acabou piorando com suas ausências. Nos últimos dois jogos, a dupla não entrou em campo, e o Fluminense teve muitas dificuldades para finalizar no gol de Flamengo e Alianza Lima, mesmo tendo controle da posse de bola em ambos os jogos.

Os dois desfalcaram o Fluminense nas últimas partidas devido a lesões. Cano sentiu dores no joelho direito, enquanto Ganso não pode entrar em campo por conta uma lesão na panturrilha direita. Para a partida contra o Colo Colo, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, a dupla tem chance de volta a defender a camisa tricolor.