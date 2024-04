Felipe Melo vê a necessidade de o Fluminense melhorar - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 04/04/2024 15:09

A decepcionante estreia na Libertadores de 2024 não abalou o elenco do Fluminense, que continua devendo uma boa atuação na temporada. Um dos líderes do grupo, Felipe Melocom o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima , e garantiu uma melhora de desempenho.

"Queríamos vencer? Sim. Precisamos melhorar? Vamos melhorar! Mas esse ponto fora de casa foi importante pra gente", afirmou o zagueiro na zona mista após a partida de quarta-feira (3).



Felipe Melo também admitiu surpresa com a postura defensiva da equipe peruana, que dificultou bastante as ações do ataque do Fluminense, que não finalizou no primeiro tempo.



"Os caras botaram uma linha de cinco. Tivemos posse de bola, oportunidades para finalizar. Na verdade nós não esperávamos que eles iriam montar uma linha de cinco. Era uma segunda opção. Foi o respeito pelo Fluminense. Por esse ponto de vista fizemos um bom jogo. Os times mudam para jogar contra o Fluminense. Temos que nos preparar sempre mais", avaliou.



Após empatar na estreia, o Fluminense vai em busca da primeira vitória na Libertadores deste ano, na partida de terça-feira (9) contra o Colo-Colo, no Maracanã. A equipe chilena está na liderança do Grupo A com a vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño.