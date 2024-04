Torcida do Fluminense no Maracanã - Marina Garcia/Fluminense FC

Torcida do Fluminense no MaracanãMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 04/04/2024 21:48

Rio - Na noite desta quinta-feira, 4, o Fluminense atualizou a parcial de ingressos comercializados para o jogo contra o Colo-Colo, válido pela Libertadores 2024. Até o momento, são mais de 28 mil tricolores confirmados.

Por ora, apenas os sócios podem adquirir ingressos. A venda online para não-sócios e torcedores da equipe chilena começará apenas no próximo sábado. Já a comercialização nas bilheterias terá início no domingo.

Fluminense e Colo-Colo medirão forças na próxima terça-feira, às 21h, no Maracanã. A partida, que marca a estreia do Flu em casa nesta edição da Libertadores, é válida pela segunda rodada do Grupo A.

O time do técnico Fenando Diniz estreou na competição na noite da última quarta-feira, 3, contra o Alianza Lima. O Tricolor passou longe de uma grande atuação, mas conseguiu buscar o empate com Marquinhos, que marcou no segundo tempo

TABELA DO GRUPO A

1| Colo-Colo (três pontos)

2| Fluminense (um ponto)

3| Alianza Lima (um ponto)

4| Cerro Porteño (nenhum ponto)