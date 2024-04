Jesus Valenzuela apitou um dos jogos mais marcantes do título tricolor em 2023 - Cesar Greco / SEP

Publicado 06/04/2024 12:00

A Conmebol divulgou, na manhã deste sábado (6), a arbitragem para a primeira partida do Fluminense no Maracanã pela Libertadores da América deste ano. O duelo com o Colo Colo, do Chile, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), será apitado por Jesus Valenzuela.

O juiz venezuelano será auxiliado por Antoni Garcia e Tulio Moreno. Já o árbitro de vídeo será comandado por Juan Soto, com ajuda de Carlos Lopez.

Jesus Valenzuela, inclusive, foi o árbitro responsável por apitar um dos jogos mais marcantes do título inédito do Flu em 2023: a vitória no Beira-Rio, sobre o Internacional. Na ocasião, o time comandado por Fernando Diniz virou o placar na reta final e avançou para a decisão do torneio.

O Fluminense estreou na Libertadores no Peru, na última semana, e somou um ponto após empatar em 1 a 1 com o Alianza Lima. Na ocasião, Marquinhos marcou o gol tricolor na partida. O Colo Colo, por outro lado, venceu o Cerro Porteño, em casa, por 1 a 0.