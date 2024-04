Ganso e Cano participaram de treino - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/04/2024 12:13 | Atualizado 05/04/2024 12:14

Rio - De volta aos treinos nesta sexta-feira, após empatar com o Allianza Lima, do Peru, o Fluminense teve notícias positivas. O meia Paulo Henrique Ganso, de 34 anos, e o atacante Germán Cano, de 36 anos, participaram da atividade com o grupo, e aumentaram suas chances de voltarem ao time na partida da próxima terça-feira, no Maracanã, contra o Colo Colo.

Os dois jogadores perderam os últimos dois jogos do Fluminense na temporada, contra Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal do Carioca, e a estreia na Libertadores. Ganso sofreu uma lesão na panturrilha direita e Ganso teve dores no joelho direito.



O Fluminense vem enfrentando problemas físicos neste começo de ano. Para o próximo duelo, Keno, Marlon Santos, Manoel e Gabriel Pires devem continuar a ser desfalques. Renato Augusto deixou a partida contra o Alianza Lima, no primeiro tempo, e pode ser mais um problema para Fernando Diniz. John Kennedy segue suspenso e não irá para campo.



Com um ponto conquistado no Grupo A da Libertadores, o Fluminense precisa de uma vitória na próxima terça-feira para assumir a liderança na chave. O Colo Colo tem três pontos, porque derrotou o Cerro Porteño, no Chile. As equipes se enfrentam às 21 horas (de Brasília).