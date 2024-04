Marlon não tem previsão de retorno aos gramados pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marlon não tem previsão de retorno aos gramados pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/04/2024 12:16

Rio - O zagueiro Marlon, do Fluminense , foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, devido a lesão. O procedimento, realizado pela equipe médica tricolor, foi bem sucedido, segundo informações divulgadas pelo clube. O atleta não tem previsão de retorno aos gramados.

INFORMAÇÃO: Na manhã deste sábado (06/04), o zagueiro Marlon foi submetido a uma artroscopia no joelho direito. O procedimento, feito pela equipe médica do Fluminense, foi bem sucedido. Desejamos uma pronta recuperação! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 6, 2024

Marlon entrou em campo somente três vezes neste ano. No Carioca, foi titular contra Botafogo e Flamengo, e entrou ao longo do jogo de ida da Recopa Sul-Americana, diante da LDU, no Equador. Ele vinha sendo a primeira opção na zaga nas ausências de Felipe Melo e Thiago Santos.

O defensor pertence ao Shakhtar Donetsk, mas por determinação da Fifa, foi emprestado para qualquer equipe por um ano por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, chegou ao Fluminense em julho de 2023. No período, fez 25 jogos com a camisa tricolor.