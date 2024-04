Marlon em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 07/04/2024 11:19

Rio - O Fluminense anunciou no último sábado que o zagueiro Marlon passou por uma artroscopia no joelho direito e que está fora dos gramados por tempo indeterminado. Com seu vínculo com o Tricolor próximo do fim, o defensor pode não entrar mais em campo com a camisa do clube.

Revelado pelo Fluminense, Marlon retornou ao clube em julho do ano passado, em contrato de empréstimo junto ao Shakthar Donetsk, que foi obrigado a ceder o jogador por conta da guerra na Ucrânia. Ele tem contrato com o Tricolor até o final de junho e, com a artroscopia realizada, existe a possibilidade do zagueiro não jogar mais pelo clube das Laranjeiras.

Marlon entrou em campo somente três vezes neste ano. No Carioca, foi titular contra Botafogo e Flamengo, e entrou ao longo do jogo de ida da Recopa Sul-Americana, diante da LDU, no Equador. Ele vinha sendo a primeira opção na zaga nas ausências de Felipe Melo e Thiago Santos.