Torcida do Fluminense se prepara para nova festa no Maracanã pela LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/04/2024 18:30

O reencontro com o Maracanã na Libertadores, após o título de 2023, terá uma novidade na arquibancada. A torcida do Fluminense pretende cantar uma nova música para a apoiar o time contra o Colo-Colo, terça-feira (9), e durante a competição.





A busca pelo bicampeonato da Libertadores será embalada por "Vamos, vamos, vamos, vamos Tricolor', da organizada Bravo 52, inspirada em canto da torcida argentina.

Na histórica campanha do ano passado, a música com o refrão "Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores" empurrou os jogadores desde o início até a conquista do título no Maracanã.



Após empatar em 1 a 1 na estreia contra o Alianza Lima, no Peru, o Fluminense vai em busca da primeira vitória no Grupo A da edição de 2024. O confronto contra o Colo-Colo será às 21h (de Brasília).