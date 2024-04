Arrascaeta, do Flamengo, levanta a taça de campeão do Carioca 2024 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Arrascaeta, do Flamengo, levanta a taça de campeão do Carioca 2024Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/04/2024 21:15 | Atualizado 08/04/2024 21:31

Rio - A seleção do Campeonato Carioca 2024 foi conhecida nesta segunda-feira, 8, durante a festa da premiação do Estadual. Campeão invicto , o Flamengo dominou e emplacou oito jogadores no time. Vasco e Nova Iguaçu (3) também tiveram representantes. Os nomes foram definidos por meio de uma votação feita por profissionais dos principais veículos do Brasil.

Dessa forma, a seleção do Estadual ficou definida com: Rossi (Flamengo); Varela (Flamengo), Fabrício Bruno (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo) e Lucas Piton (Vasco); Pulgar (Flamengo), De La Cruz (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo) e Bill (Nova Iguaçu); Pedro (Flamengo) e Carlinhos (Nova Iguaçu). Técnico: Carlos Vitor (Nova Iguaçu).

O Flamengo foi o campeão desta edição do Carioca ao vencer o Nova Iguaçu duas vezes na decisão (3 a 0 e 1 a 0). O Rubro-Negro não perdeu um jogo sequer ao longo da competição, teve o melhor ataque, ao lado do Botafogo (29 gols marcados), e a melhor defesa (apenas um gol sofrido).

Já o Nova Iguaçu foi a grande sensação do Carioca. O time da Baixada ficou na segunda colocação da Taça Guanabara e bateu o Vasco nas semifinais para chegar à grande decisão.

O Vasco, por sua vez, foi o terceiro colocado da Taça Guanabara. Na semifinal, não foi páreo para o Nova Iguaçu e acabou eliminado da competição, o que não apagou o desempenho de Lucas Piton ao longo do Estadual.

OUTRAS PREMIAÇÕES

Pedro, do Flamengo, ganhou um troféu por ter sido o artilheiro do Campeonato Carioca. O centroavante do Rubro-Negro marcou 11 gols em 12 partidas.

Já Arrascaeta, do Flamengo, foi eleito o craque do Estadual. Yago, do Nova Iguaçu, foi eleito a revelação.