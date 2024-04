Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/04/2024 17:42

Rio - A comissão técnica da seleção brasileira dará início nesta terça-feira (9) à série de viagens para observar jogadores dos 20 clubes da Série A do Brasileirão. A comitiva será formada pelo coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o técnico Dorival Júnior, o gerente geral técnico, Cícero Souza, o supervisor geral, Sérgio Dimas, e Juan, coordenador técnico, além de outros integrantes do staff da CBF.

Ao todo, 27 partidas serão assistidas até o final do mês de abril contando Brasileirão, Libertadores e Copa Sul-Americana. Além da presença em estádios, os profissionais visitarão também os centros de treinamentos e vão conversar com os treinadores e demais profissionais dos clubes listados.

"Esse projeto nos foi passado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como uma diretriz e faz parte do planejamento do Departamento de Seleções. Além de observar os atletas, queremos aproximar cada vez mais a nossa Seleção dos clubes brasileiros, que são na essência a raiz do nosso futebol", afirmou Rodrigo Caetano, ao site oficial da CBF.

O objetivo da série de viagens é começar as observações pensando nos convocados para a Copa América, que será realizada em junho, nos Estados Unidos. Na programação definida pela entidade, cada clube terá pelo menos um jogo como mandante analisado no estádio pela equipe de Dorival Júnior, à exceção do Botafogo, que já recebeu a comitiva em dois jogos da Libertadores.

"A intenção é aproximar ainda mais o trabalho da nossa Seleção com os clubes brasileiros. Já estamos falando com os profissionais dessas equipes de cada área. Queremos ter algo mais direto com cada clube. Queremos ter uma sintonia fina para quando convocarmos o atleta, sabermos muita informação daquele profissional", disse o técnico Dorival Júnior.

Confira os jogos que serão observados pela comissão técnica da Seleção Brasileira:

Terça-feira (9)



Corinthians x Nacional (PAR) - Sul-Americana



Fluminense x Colo Colo (CHI) - Libertadores



Grêmio x Huachipato (CHI) - Libertadores



Quarta-feira (10)



Internacional x Real Tomayapo (BOL) - Sul-Americana



São Paulo x Cobresal (CHI) - Libertadores



Flamengo x Palestino (CHI) - Libertadores



Atlético Mineiro x Rosario Central (ARG) - Libertadores



Quinta-feira (11)



Palmeiras x Liverpool (URU) - Libertadores



Sábado (13)



Criciúma x Juventude - 1ª rodada do Brasileirão



Fluminense x Red Bull Bragantino - 1ª rodada do Brasileirão



Domingo (14)



Vasco x Grêmio - 1ª rodada do Brasileirão



Athletico Paranaense x Cuiabá - 1ª rodada do Brasileirão



Cruzeiro x Botafogo - 1ª rodada do Brasileirão



Vitória x Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão



Dia 16



Bahia x Fluminense - 2ª rodada do Brasileirão



Dia 17



Grêmio x Athletico Paranaense - 2ª rodada do Brasileirão



Fortaleza x Cruzeiro - 2ª rodada do Brasileirão



Juventude x Corinthians - 2ª rodada do Brasileirão



Flamengo x São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão



Dia 20



Fluminense x Vasco - 3ª rodada do Brasileirão



Red Bull Bragantino x Corinthians - 3ª rodada do Brasileirão



Atlético Mineiro x Cruzeiro - 3ª rodada do Brasileirão



Dia 21



Vitória x Bahia - 3ª rodada do Brasileirão



Palmeiras x Flamengo - 3ª rodada do Brasileirão



Athletico Paranaense x Internacional - 3ª rodada do Brasileirão



Atlético Goianiense x São Paulo - 3ª rodada do Brasileirão



Dia 27



Cuiabá x Atlético Mineiro - 4ª rodada do Brasileirão