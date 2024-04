Rodrygo em ação pelo Real Madrid - AFP

Rodrygo em ação pelo Real MadridAFP

Publicado 08/04/2024 19:53

Espanha - Real Madrid e Manchester City irão se enfrentar pela terceira vez seguida no mata-mata da Liga dos Campeões, nesta terça (9), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Rodrygo, um dos personagens dessa sequência de confrontos entre os time, comentou a expectativa para a partida. Em entrevista para o jornal inglês "The Guardian", o brasileiro admitiu que gostaria de evitar enfrentar o time inglês.

"A verdade é que é um rival que queríamos evitar, embora eu ache que eles pensam o mesmo, não gostariam de jogar contra nós. É um confronto que traz boas recordações, mas também más. Neste momento eles são o melhor time do mundo, por isso temos total respeito. Eles sabem controlar a bola, são uma equipe difícil. É irritante jogar contra eles, mas confio no nosso time", disse Rodrygo.

Em 2022, Rodrygo foi o centro das atenções durante o confronto entre Real e City pelas semifinais da Liga dos Campeões. O camisa 11 entrou no segundo tempo da partida e, em menos de dois minutos, virou o jogo e evitou a eliminação do time espanhol, que mais tarde viria a ser campeão daquela edição do torneio. De acordo com o brasileiro, os tentos mudaram seu status no futebol.

"Esse jogo mudou muitas coisas na minha vida. Meu status no futebol mudou depois desses dois gols, as pessoas começaram a me ver de uma forma diferente. Esses dois gols foram um salto na minha carreira", contou Rodrygo.