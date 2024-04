Léo Branquinho é um dos jogadores da Seleção masculina de basquete 3x3 - Divulgação/FIBA

Publicado 08/04/2024 17:19

Rio - A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou nesta segunda-feira (8) as convocações das seleções brasileiras masculina e feminina 3x3 para o Torneio Pré-Olímpico, que será disputado no Japão, na cidade de Utsunomiya. A competição será disputada entre os dias 3 e 5 de maio.

Atletas convocados pela CBB para o Pré-Olímpico de Basquete 3x3 Divulgação/CBB

Ao todo, quatro atletas de cada equipe se apresentam no dia 21 de abril, data do embarque para o Japão. De acordo com a programação, elas treinam na cidade japonesa do dia 23 deste mês até a estreia.No masculino, o Brasil conseguiu a vaga no Pré-Olímpico após o quarto lugar no último mundial, sob o comando do treinador Thiago De Sordi. Os brasileiros estão no Grupo A ao lado de Lituania, Letônia e Porto Rico. A chave B conta com as seleções da França, Mongólia, Japão e Egito.Já no feminino, a vaga veio com o segundo lugar na última AmeriCup. No Grupo A, as brasileiras vão ter a companhia da Alemanha, Japão e Áustria. A técnica da equipe é Rafaella Bauerfeldt. Na outra chave estão as seleções da Holanda, Quênia, Austrália e Canadá.As equipes se enfrentam dentro dos grupos e as duas melhores colocadas vão para as semifinais. Apenas os campeões se credenciam a disputar a Olimpíada de Paris-2024.