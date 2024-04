Jorge Almirón reecontra o Fluminense pela primeira vez após a final da Libertadores - Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Publicado 08/04/2024

Rio - Técnico do Colo-Colo, Jorge Almirón concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (8), no hotel onde a delegação do clube chileno está hospedada para a partida contra o Fluminense, que acontecerá nesta terça, no Maracanã. O argentino, que comandava o Boca Juniors em 2023, e revê o Tricolor após a derrota na final da Libertadores, garante que o reencontro será em um contexto totalmente diferente.

"Foi uma final. O Fluminense não jogou como vinha jogando. Tem uma filosofia, mas nesta partida jogou diferente. Era uma final de Copa Libertadores. O Boca mandou muitas pessoas ao Rio de Janeiro. Tinha muita pressão. Mas todas experiências são diferentes. Mas é outro cenário, outro momento. São atuais campeões. É uma partida totalmente diferente de amanhã", disse Almirón.



O treinador ainda mostrou que conhece o atual elenco do Fluminense e que acompanha o Tricolor desde a final da competição continental.

"Já nos enfrentamos, mas em outro momento. Não mudaram o elenco, teve a saída do Nino. Um zagueiro que era capitão. O estilo de jogo eles têm bem definidos. Não estão mudando. Vamos passo a passo."

Apesar do Fluminense ainda não ter se encontrado na temporada e vir para o confronto desta terça precisando vencer, após estrear com um empate , Jorge Almirón não acredita que o Tricolor chega pressionado. Além disso, ele considerou que a partida será totalmente diferente da que teve contra o Cerro Porteño na primeira rodada, a qual os chilenos venceram por 1 a 0.

"Não vejo o Fluminense sob pressão. São locais, não jogaram no fim de semana e vêm descansados. Nós estamos bem. Este é mais um jogo fora de casa, totalmente diferente do jogo com o Cerro Porteño. O cenário é motivador.", finalizou.

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe chilena é líder do Grupo A, com três pontos, enquanto o time das Laranjeiras está em segundo, com um.