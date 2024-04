João Gomes é um dos principais nomes do Wolverhampton - AFP

Publicado 08/04/2024 13:36

Inglaterra - Um dos principais nomes do Wolverhampton, clube que ocupa a 11ª colocação da Premier League, o volante João Gomes desperta o interesse de gigantes do futebol europeu. Após o Manchester United demonstrar o desejo na contratação do volante revelado pelo Flamengo, o Arsenal também monitora o jogador e pode fazer uma oferta aos Wolves. As informações são do jornalista Ekrem Konur.

Os "Gunners" irão mais a fundo com as conversas com o Wolverhampton na próxima janela de transferências e, dependendo da evolução da tratativas, pode fazer uma proposta pela contratação de João Gomes. A negociação, entretanto, deve ter um alto custo, sabendo que o volante tem contrato com os Wolves até junho de 2028.

No Wolverhampton desde 2023, João Gomes é um dos principais nomes da equipe comandada por Gary O'Neil. O jogador tem 42 partidas disputadas pelo clube, com três gols marcados e uma assistência feita.

Seu bom desempenho, inclusive, fez com que ele fosse um dos indicados ao prêmio de melhor jogador da Premier League em fevereiro. Além disso, ele também foi convocado por Dorival Júnior para os amistosos contra Inglaterra e Espanha na última Data Fifa, em março.