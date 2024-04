Flamengo e Nova Iguaçu no pódio montado após a final do Campeonato Carioca - Reprodução/FlaTV

Publicado 08/04/2024 23:45

Rio - O Nova Iguaçu se manifestou por meio das redes sociais, nesta segunda-feira, 8, para agradecer ao Flamengo pela generosidade na premiação do Campeonato Carioca . Em determinado momento da cerimônia, o Rubro-Negro, a pedido do técnico Tite, dividiu o pódio com o time da Baixada.

"Marcado na história. E no pódio do Maracanã. Obrigado pela generosidade, Flamengo", escreveu o Nova Iguaçu.