Mesmo com o título do Flamengo, Tite homenageou Carlos Vitor, do Nova Iguaçu - Lucas Felbinger / O Dia

Publicado 07/04/2024 19:52

o comandante rubro-negro fez questão de chamar todos os jogadores do time vice-campeão para tirarem fotos junto ao elenco. Na comemoração do primeiro título no comando do Flamengo , Tite optou por abrir mão de sua lembrança de campeão do Campeonato Carioca para homenagear Carlos Vitor, ao entregar ao técnico do Nova Iguaçu a medalha. Além disso,

Tite explicou a decisão, mas avisou que pedirá uma nova medalha para guardar como recordação.



"Primeiro porque o Cau (Carlos Vitor) merece. O melhor trabalho foi dele. Claro que eu quero minha medalha depois, mas ele tem mérito e, claro que toda a comissão técnica ajudou. Em dois jogos não teve pancada, provocação, nem bastidor para falar mal. Teve futebol nos dois jogos da final", afirmou o técnico do Flamengo.



Técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor ficou com a medalha de campeão do Carioca de Tite Lucas Felbinger / O Dia

Mesmo após a derrota por 1 a 0 e a perda do título, o técnico Carlos Vitor se mostrou orgulhoso do desempenho do Nova Iguaçu durante o Carioca e também na final. E agradeceu pelo carinho que recebeu de Tite.



"Rapaz, isso daqui vou ter que guardar como se fosse o presente de um pai pra filho. Não tem como mensurar. É atitude de amor, carinho e humanismo por tudo o que fizemos. Se pudesse, eu daria um pedaço dessa medalha para cada um, nada mais justo para retribuir por tudo o que foi feito", disse Carlos Vitor à TV Band.

A pedido de Tite, jogadores e comissão técnica do Nova Iguaçu voltaram ao palco da premiação para uma foto com o elenco do Flamengo #ODia @jornalodia pic.twitter.com/wOcyX9DekR — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) April 7, 2024