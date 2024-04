Gabigol recebeu medalha de campeão carioca pelo Flamengo - Divulgação/Flamengo

Gabigol recebeu medalha de campeão carioca pelo FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 07/04/2024 21:21 | Atualizado 07/04/2024 21:48

Rio - Suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol não pôde marcar presença no Maracanã para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, mas recebeu a medalha de campeão carioca e a camisa comemorativa pelo 38º título estadual da história do clube.

"Fala, Nação! 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos", disse o atacante, em vídeo publicado pelo Flamengo nas redes sociais após a final.

Gabigol foi condenado a dois anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping realizado em abril de 2023. A defesa do camisa 10 já entrou com o pedido de efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para que o jogador possa atuar enquanto aguarda julgamento de recurso. Ele não pode frequentar as partidas nem as dependências do Flamengo.

Após o título conquistado neste domingo (7), a torcida do Flamengo gritou "fica, Gabigol". O atacante tem contrato válido até dezembro deste ano e sua permanência é incerta em meio à punição aplicada.