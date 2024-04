Léo Pereira em ação na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Léo Pereira em ação na vitória do Flamengo sobre o Nova IguaçuReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/04/2024 20:53

Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada e também no segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, Léo Pereira vive seu melhor momento com a camisa do Flamengo e sonha com a projeção à seleção brasileira. Após a vitória que confirmou o título estadual, o zagueiro valorizou a campanha do rubro-negro e seu empenho para permanecer nos holofotes.

"Não só eu, como toda a equipe (bom momento). Isso é a coroação de um trabalho que a gente vem fazendo desde o fim do ano passado. Não fomos campeões na final. Prefiro falar que nós fomos campeões antes mesmo, pela consolidação ao longo do campeonato, o quanto a gente mereceu esse título", disse Léo Pereira, em entrevista à Band.

Em um elenco recheado de jogadores selecionáveis em todos os setores, a zaga rubro-negra já cedeu Fabrício Bruno em 2024 para a lista de Dorival Júnior e pode ter mais gente sendo chamada nas próximas convocações. Sonhando com uma vaga, Léo já tem boa base por tudo que vem fazendo sob o comando de Tite.

"É um sonho de criança e de todo jogador brasileiro. Eu tento fazer o meu melhor dentro de campo, que é representar o Flamengo para milhões de torcedores. Se Deus quiser... Um dia papai do céu vai abençoar e eu vou vestir aquela camisa lá. Camisa pesada", destacou.

O Flamengo levantou seu 38º título estadual de sua história com uma campanha invicta de 11 vitórias e quatro empates. O Rubro-Negro teve o melhor ataque, com 23 gols marcados, e a melhor defesa, que sofreu apenas um gol - este contra o próprio Nova Iguaçu, na segunda rodada, quando o Rubro-Negro foi a campo com equipe formada por jogadores das categorias de base.