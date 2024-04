Bruno Henrique marcou o gol do título do Flamengo no Campeonato Carioca - Divulgação/Flamengo

Bruno Henrique marcou o gol do título do Flamengo no Campeonato CariocaDivulgação/Flamengo

Publicado 07/04/2024 19:24

Rio - Sem surpresas neste domingo (7), o Flamengo voltou a vencer o Nova Iguaçu, desta vez pelo placar de 1 a 0, e conquistou o 38 título estadual de sua história . Em um jogo mais truncado do que a ida, veio do banco a solução para balançar a rede já na segunda etapa. Bruno Henrique marcou lindo gol para coroar uma campanha impressionante no Campeonato Carioca de 2024. Após o jogo, o atacante celebrou a conquista e valorizou o trabalho do elenco.

"Feliz pelo título, pelo gol, mas o mais importante é o coletivo. Desde o dia oito (de janeiro), quando nos apresentamos, o Tite falou para a gente focar no que estava por vir. O primeiro título era o Carioca. Conseguimos chegar com um grande espetáculo, vencendo vários jogos, sem perder nenhum. O grupo está todo de parabéns. Que tenha sido apenas o primeiro desse ano", disse o jogador, em entrevista à Band.

O Flamengo terminou o Carioca invicto, com 11 vitórias e quatro empates também contando as partidas da fase de classificação, a Taça Guanabara. O elenco comandado por Tite teve o melhor ataque, com 23 gols marcados, e a melhor defesa, que sofreu apenas um gol - este contra o próprio Nova Iguaçu, na segunda rodada, quando o Rubro-Negro foi a campo com equipe formada por jogadores das categorias de base.

"A gente tem um estilo de jogo de perde-pressiona onde a gente estiver, em qualquer parte do campo, então isso facilita os defensores. A rapaziada lá da zaga sempre agradece a gente quando imprimimos um ritmo forte na hora da perda da bola, todo mundo correndo. Isso é conjunto, trabalho", valorizou Bruno Henrique.

Agora, o Flamengo vira a chave já de olho no segundo compromisso pela Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (10), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), contra o Palestino-CHI.