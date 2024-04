Arrascaeta ergueu a taça e comandou a festa do Flamengo pelo título do Campeonato Carioca de 2024 - Reginaldo Pimenta

Publicado 07/04/2024 19:09

hegemonia rubro-negra neste século, ganhando metade das 24 edições.

Flamengo confirmou o 38º título de Campeonato Carioca com a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, neste domingo (7), e voltou a abrir vantagem como o maior campeão, após ver o Fluminense se aproximar nos últimos dois anos, com 33. A conquista de 2024 ainda confirma a

Com 12 títulos, iguala o que Fluminense, Botafogo e Vasco conquistaram juntos no mesmo período. E essa superioridade se acentuou com o poderio financeiro conquistado a partir de 2019.



Desde então, são seis finais consecutivas, com quatro conquistas e um tricampeonato (2019, 2020 e 2021). Mas antes mesmo desse salto, o Flamengo já dominava o Carioca, conquistando o título oito vezes, inclusive com outro tricampeonato (2007, 2008, 2009).



Enquanto isso, os rivais patinam. O Fluminense conseguiu dar um tempo na hegemonia em 2022 e 2023, mas antes tinha ficado nove anos sem conquistas.



O jejum do Botafogo já chega a seis edições, enquanto o do Vasco é de oito. Já o Flamengo, neste século, ficou no máximo dois Cariocas seguidos sem gritar 'É campeão'.



Confira os títulos do Flamengo e dos rivais neste século



Flamengo - 11 títulos - 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022;



Fluminense - 5 títulos - 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023;



Botafogo - 4 títulos - 2006, 2010, 2013 e 2018;



Vasco - 3 títulos - 2003, 2015 e 2016.





Todos os campeões do Campeonato Carioca



Flamengo - 38 vezes (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979-I, 1979-II, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2021)



Fluminense - 33 (1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023)



Vasco - 24 (1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016)



Botafogo - 21 (1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018)



America - 7 (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960)



Bangu - 2 (1933 e 1966)



São Cristóvão - 2 (1926 e 1937)



Paysandu - 1 (1912)