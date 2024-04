Ludmila em ação durante jogo do Brasil contra o Canadá - Lívia Villas Boas / CBF

Ludmila em ação durante jogo do Brasil contra o CanadáLívia Villas Boas / CBF

Publicado 08/04/2024 22:00

Estados Unidos - Ludmila não espera um jogo fácil contra o Japão na SheBelieves Cup. Em entrevista ao site oficial da CBF, a atacante da seleção brasileira fez elogios às japonesas e ressaltou que sempre há uma novidade em campo contra elas.

"É sempre difícil jogar contra o Japão porque elas são muito rápidas, intensas, compactas e elas têm um objetivo e vão atrás dele. Mas também é sempre bom jogar contra elas, porque as japonesas nunca jogam igual, sempre tem uma novidade dentro de campo e isso é muito bom para a nossa preparação para as Olimpíadas", disse a jogadora.