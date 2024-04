Seleção brasileira feminina parou na semifinal da SheBelieves Cup - Lívia Villas Boas / CBF

Publicado 06/04/2024 19:43

EUA - A seleção brasileira feminina foi a campo neste sábado (6) pela semifinal da SheBelieves Cup, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e, após o empate em 1 a 1 com o Canadá nos tempo normal, perdeu por 4 a 2 nos pênaltis. A equipe comandada por Arthur Elias disputará o terceiro lugar da competição.

Com o resultado, as canadenses farão clássico na grande final com as anfitriãs estadunidenses, que venceram o Japão - adversário do Brasil na disputa de terceiro - por 2 a 1. Os dois últimos jogos da competição serão disputados na terça-feira (9).

O jogo

O Brasil teve bom começo de jogo no Mercedes-Benz Stadium, pressionou o Canadá e conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Ludmila foi derrubada na área e o pênalti foi assinalado. A zagueira Tarciane cobrou bem e deixou o time de Arthur Elias em vantagem na semifinal.

Já na segunda etapa, as adversárias sobraram fisicamente e acumularam boas chances para empatar o jogo. Aos 31 minutos, a volante Gilles, que já havia desperdiçado oportunidade dentro da área, subiu sozinha no meio da defesa brasileira e completou de cabeça após cruzamento de Fleming.

Nos pênaltis, as duas equipes começaram a disputa perdendo suas cobranças. Depois de Lawrence desperdiçar, Marta parou nas mãos da goleira Sheridan. Em seguida, o Canadá converteu duas vezes com Adriana Leon e Jade Rose, Cristiane marcou para a Seleção, mas Antônia perdeu.

A série foi encerrada com três cobranças convertidas: Awujo fez para as canadenses, Tarciane cobrou com categoria assim como no tempo regulamentar, mas Grosso fechou a conta com a perna esquerda para eliminar o Brasil da SheBelieves Cup.