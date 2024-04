Kylian Mbappé, do PSG, é o principal jogador da seleção francesa - AFP

Publicado 06/04/2024 16:38

Presidente da França, Emmanuel Macron manifestou seu desejo de assistir o craque Kylian Mbappé atuando pela seleção francesa nos Jogos Olímpicos de Paris. Em evento realizado em uma escola de Paris, o líder do governo mostrou esperança por um cenário de força da equipe nacional dentro de casa na competição.

"Espero que ele possa jogar nos Jogos Olímpicos", disse Macron, perguntado sobre as expectativas do país na conquista da medalha de ouro e o elenco à disposição.

O maior dos problemas é o calendário da seleção principal no meio de 2024. Didier Deschamps comandará a equipe na Eurocopa, entre 14 de junho e 14 de julho, e a parte física de Mbappé pode ser empecilho visando os Jogos Olímpicos. A competição continental será disputada na Alemanha.

Mbappé vive situação complicada no campo e bola, com a iminente saída do Paris Saint-Germain. O astro francês já avisou que deixará o clube ao fim da temporada 2023/2024, no meio do ano, e o Real Madrid tem acordo costurado para, sem custos, assinar com o jogador.