Técnico Arthur Elias instruindo as jogadoras da seleção brasileira - Lívia Villas Boas/CBF

Técnico Arthur Elias instruindo as jogadoras da seleção brasileiraLívia Villas Boas/CBF

Publicado 06/04/2024 21:20

EUA - O técnico Arthur Elias concedeu entrevista coletiva após a derrota nos pênaltis sofrida pela seleção brasileira feminina para o Canadá , neste sábado (6), pela semifinal da SheBelieves Cup, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA). O Brasil saiu na frente com Tarciane, de pênalti, sofreu o empate e deu adeus às chances de título com o revés de 4 a 2 nas penalidades.

Apesar do resultado negativo, que levou a equipe à decisão de terceiro lugar contra o Japão, na próxima terça-feira (9), Artur Elias elogiou o desempenho.

"A seleção brasileira fez uma grande partida hoje contra uma boa seleção, que é a atual campeã olímpica e joga frequentemente com as mesmas titulares, jogadoras importantes, de grandes clubes. A gente entrou com uma equipe jovem, só a Antônia foi titular na última Copa", iniciou o treinador.

"É um processo bastante complexo que eu tenho colocado aqui, estou muito satisfeito e a atuação confirma isso. O resultado faz parte. A preparação, como um todo, está sendo muito bem feita", concluiu.

Para a SheBelieves Cup, Arthur Elias convocou muitas jogadores em seus primeiros momentos com a camisa do Brasil, como Priscila, Yaya e Tarciane, e outras mais experientes e velhas conhecidas dos torcedores, casos de Antônia, Marta e Cristiane.

"São jogadoras com uma experiência muito recente pela Seleção e que mostram muita personalidade, entendimento e qualidade. E gostei também das mais experientes, que entraram, fizeram com o que o jogo voltasse a ser no nosso campo ofensivo e criaram algumas oportunidades. O segredo é criar um ambiente onde todas podem fazer o seu melhor e ter muito critério. Tanto as jovens como as experientes são muito importantes", destacou.