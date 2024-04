Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 no primeiro jogo da final do Carioca - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/04/2024 15:28

Rio - Flamengo e Nova Iguaçu fazem, neste domingo (7), às 17h, no Maracanã, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Como venceu o primeiro confronto por 3 a 0, o time rubro-negro pode até perder por dois gols de diferença que garantirá seu 38º título estadual.

Onde assistir

Na TV aberta, a partida será transmitida pela Band, enquanto a Bandsports exibirá o confronto na fechada. Pela Internet, os torcedores podem acompanhar a final no canal Goat, no YouTube.

Escalação do Flamengo

Para o duelo decisivo, o Flamengo deve ir a campo com o time considerado titular. A tendência é que o técnico Tite repita a escalação que venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 no último domingo (30), com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

Escalação do Nova Iguaçu

Pelo lado do Nova Iguaçu, o técnico Carlos Vitor também deve repetir a base do primeiro confronto, com Fabrício; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Igor Fraga, Albert, Ronald e Bill; Xandinho e Carlinhos.

Árbitro: Bruno Mota Correia



VAR: Rodrigo Carvalhaes