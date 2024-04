Tite em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 06/04/2024 14:26

Rio - Marcos Braz e Rodolfo Landim marcaram presença no Ninho do Urubu, neste sábado (6), para acompanharem o último treino do Flamengo antes da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. Os dirigentes estiveram à beira do campo acompanhando o trabalho do técnico Tite.

O momento foi registrado por Braz em suas redes sociais. Além do vice de futebol e do presidente, o diretor executivo Bruno Spindel e Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol, também estiveram no CT.

Durante a atividade, Tite indicou que deve optar pelo time considerado titular na final contra o Nova Iguaçu. A escalação deve ser a mesma do primeiro jogo da decisão, quando o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (7), às 17h, no Maracanã. O Rubro-Negro pode perder por até dois de gols de diferença que garantirá seu 38º título carioca.